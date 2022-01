Dramatyczne dane z resortu zdrowia. Padł rekord od początku trwania pandemii w Polsce

Wiceminister zdrowia w Radiu Plus podał najnowsze statystyki dotyczące zakażeń. - Mamy 36 665 osób zakażonych koronawirusem, 248 zgonów i 1390 przypadków Omikronu - przekazał Waldemar Kraska.

Tydzień temu, 14 stycznia, informowano o 16 047 infekcjach i 423 zgonach. Piątkowe dane oznaczają wzrost zakażeń o 128 proc. względem zeszłego tygodnia. To rekord infekcji od początku trwania pandemii w Polsce.

Koronawirus. Waldemar Kraska podał nowe dane. "Skok o 128 procent"

- 36 665 to bardzo wysoki wynik w porównaniu do ubiegłego tygodnia, to także jest dość duży skok, bo o 128 procent – powiedział Waldemar Kraska w Radiu Plus. Jak dodał, z prognoz Ministerstwa Zdrowia wynika, że następne dni "także będą z bardzo wysokimi wynikami". - To oczywiście bardzo nas niepokoi, bo będzie się to przekładało na liczbę hospitalizowanych osób – podkreślił.

- Na tę chwilę obserwujemy jeszcze jednak spadek zajętych łóżek – dziś to ponad 13,5 tys. łóżek zajętych przez pacjentów z covidem – zauważył, dodając, że następne dni to będzie odwrócenie trendu.

Poinformował, że potwierdzono 1390 przypadków Omikronu. - Około 30 proc. w naszym kraju to już ten wariant [...]. W ciągu najbliższych kilkunastu dni ten wariant całkowicie wyprze wariant Delta – powiedział Kraska.

RadioZET.pl/Radio Plus/PAP - Agata Zbieg