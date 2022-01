Walentynki 2022. Wyjątkowa akcja młodzieży, która chce pomóc dzieciom z hospicjów

Podziel się Miłością! to projekt, który ma na celu pomoc dzieciom z hospicjów w ten szczególny dzień, jakim są Walentynki. Wychodzimy na przekór przekonaniom i pragniemy zachęcić Was, żeby w święto miłości podzielić się swoim uczuciem nie tylko z bliskimi, ale i tymi bardziej dotkniętymi przez los. Pomóż nam sprawić, aby to święto było niezapomniane dla dzieci z hospicjów.