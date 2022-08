Wanda Traczyk-Stawska z przejmującym apelem do Polaków. "Gdy widzę te obrazy to jestem chora"

W rocznicę Powstania Warszawskiego uczestniczka zrywu Wanda Traczyk-Stawska wspomina tamte wydarzenia oraz apeluje o pomoc Ukrainie. - Jak widzę te obrazy z Ukrainy, to jestem chora, że muszę to na nowo przeżywać. Czuję złość, że nie mam już siły i jestem już za stara, żeby móc tam pojechać - mówi w wywiadzie dla Onetu Wanda Traczyk-Stawska.

W wywiadzie dla Onetu Wanda Traczyk-Stawska wspominała pierwsze dni Powstania Warszawskiego. W rozmowie również zaapelowała o pomoc Ukrainie.

- Chciałam walczyć z bronią w ręku. Bardzo się spieszyłam do tego, bo zostawiłam w domu dwie młodsze siostrzyczki. Do powstania poszedł też mój ojciec, poszedł brat i mieliśmy wrócić za trzy dni. Na tyle czasu zostawiliśmy im jedzenie. W każdym razie miałam łzy w oczach, kiedy chłopaki biegli z bronią, by walczyć o pocztę na plac Napoleona (dzisiaj plac Powstańców Warszawy). Miałam je też potem, jak wracali ranni, a ja musiałam w tym czasie parzyć kawę albo co najwyżej roznosić ulotki – powiedziała żołnierka powstania.

- Jak wróciłam z pustymi rękami po rozdaniu wszystkich odezw do ludności i zameldowałam "Hubertowi", że wszystko wykonałam i proszę o następne zadanie, wysłał mnie z zalepioną przesyłką do oddziału, który znajdował się vis-a-vis redakcji "Biuletynu Informacyjnego". To był oddział osłonowy Wojskowych Zakładów Wydawniczych. Kiedy oddałam przesyłkę jego dowódcy, usłyszałam, że potrzebna jest łączniczka albo ktokolwiek inny, kto zna dobrze teren i jest odważny, żeby pobiec z wiadomością do dowódcy wszystkich sił powstańczych — "Montera", czyli Antoniego Chruściela. A tam się toczyły walki — na Świętokrzyskiej, na Jasnej, poza tym praktycznie nie do przebrnięcia była Sienkiewicza przez strzelający z poczty ckm. Więc generalnie nie było to łatwe zadanie.

Jak wspominała weteranka Powstania, była ona bardzo wysportowana i lubiła grać w piłkę nożną. Dzięki temu potrafiła się szybko poruszać.

- Mając więc tak szybkie nogi, zgłosiłam się do tego zadania, ale postawiłam jeden warunek — że przyjmą mnie do tego oddziału, ale jako żołnierza i dostanę broń. Przystali na to. Pobiegłam, dostarczyłam wiadomość, dostałam odpowiedź i wróciłam. I od pierwszego dnia do końca powstania byłam już w tym oddziale jako łączniczka-strzelec. Dostałam nawet pistolet maszynowy Błyskawica, z którym brałam udział w akcjach powstańczych – powiedział w rozmowie z Onetem Traczyk-Stawska.

"Nigdy nie zapomnę rozerwanych ciał"

- Pierwszy raz zostałam ranna podczas obrony Nowego Światu. To była bardzo ciężka akcja. Zostałam postrzelona i sama nie mogłam później strzelać, więc kazali mi rzucać granatami. Wtedy też po raz pierwszy zobaczyłam poszarpane ciała żołnierzy niemieckich, którzy zginęli od moich granatów. Zapamiętałam to na całe życie – powiedział w wywiadzie z Onetem.

- Myśmy byli w dyspozycji "Montera". On nas rzucał na bliską Wolę i w inne części miasta, gdzie potrzeba było mieć dużą siłę ognia, aby powstrzymać nieprzyjaciela albo go pogonić. Pamiętam jeszcze taką rzecz, że w pierwszych dniach jeden z dowódców wrzasnął: "a po co nam tyle bab?!". A potem, kiedy kończyło się powstanie, dał nam takie same prawa, jak mężczyznom. I na tych samych zasadach dostaliśmy się do niewoli. Po raz pierwszy w historii wojen kobiety poszły do niewoli na takich samych prawach, jak mężczyźni — jako żołnierki. I tych praw nam już nikt nie odbierze.

Traczyk-Stawska apeluje o pomoc Ukrainie

- Każdy, kto przeżył powstanie jako żołnierz, całym sercem jest teraz przy Ukrainie. I my umieramy właśnie z powodu choroby serca. Dlatego, że nie możemy patrzeć na to, co się dzieje, przypominając sobie tragedię naszego miasta. Bo my, powstańcy, też liczyliśmy na pomoc Zachodu. Była ona możliwa, dlatego zaczęliśmy powstanie. Ale nikt nam nie pomógł na czas, bo cała aliancka armia nie potrzebowała brać udziału w tej pomocy. A wystarczyło, żeby zatrzymali płynące do Związku Radzieckiego transporty nowoczesnej broni i amunicji - mówiła w rozmowie żołnierka.

Weteranka Powstania Warszawskiego widzi analogię w wojnie w Ukrainie a Powstaniu Warszawskim

- Wszyscy obiecują pomoc i dostawy broni, ale zanim je dostarczą, zginie już 100 najdzielniejszych żołnierzy. Broń jest najważniejsza. Jeżeli ktoś oczywiście umie się nią posługiwać. Jeżeli Ukraińcy nie będą mieli wystarczającej ilości najnowocześniejszej broni, to się może wszystko bardzo źle skończyć. A wtedy my jesteśmy pierwszym krajem, po który sięgnie Putin. Cały świat powinien wiedzieć o tym, że trwa tam walka z czymś, co jest najstraszniejsze dla ludzkości. Ta wojna może nie skończyć się na Ukrainie, bo ten imperialny od prawieków naród, dziś tak samo się zachowuje - jest gotowy do tego, żeby żyć w biedzie, ale musi mieć jeszcze kawał innego terytorium, gdzie wszystkich wyrżnie, wyrzuci i zasiedzi - przestrzegała Wanda Traczyk-Stawska.

- Jak widzę te obrazy z Ukrainy, to jestem chora, że muszę to na nowo przeżywać. Podobnie, jak wszyscy powstańcy, którzy pamiętają naszą tragedię, kiedy alianci praktycznie zostawili nas bez pomocy. Czuję złość, że nie mam już siły i jestem już za stara, żeby móc tam pojechać — nie żeby strzelać, bo jestem już pacyfistką, ale żeby przekazać to, co przekazał mój dowódca: "masz walczyć i nie dać się zabić" - powiedziała Traczyk-Stawska.

Kim jest Wanda Traczyk-Stawska

Wanda Traczyk-Stawska ps. "Pączek", "Atma" urodziła się 7 kwietnia 1927 w Warszawie. Polska psycholożka i działaczka społeczna, działaczka podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, żołnierka Armii Krajowej, członkini Szarych Szeregów, uczestniczka powstania warszawskiego, przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy.

Wanda Traczyk-Stawska zasłynęła w ostatnich miesiącach ze sporu z narodowcami. Jej wystąpienie zagłuszane było przez odbywającą się nieopodal kontrmanifestację środowisk narodowych, podczas której przemawiał szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Wówczas 94-latka zwróciła się bezpośrednio do niego. - Milcz, głupi chłopie - krzyknęła do mikrofonu: - Milcz, milcz, milcz, chamie skończony! Bo ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała. Jak moi koledzy ginęli. Ja tu po to jestem, aby przemówić w ich imieniu. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z mojej ojczyzny, która jest Polską, ale także nikt z Europy, bo Europa to moja matka także - mówiła.

RadioZET.pl/Onet