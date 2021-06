Wariant Delta zacznie dominować w Polsce? "Naprawdę boję się o wrzesień"

Wariant Delta koronawirusa - wykryty po raz pierwszy w Indiach, a od tygodni rozprzestrzeniający się na kolejne kraje - pojawił się już także w Polsce. I choć ogólne statystyki zakażeń koronawirusem wyglądają optymistycznie, a ich dzienna liczba spada, eksperci ostrzegają, że wariant Delta - określany jako najbardziej zaraźliwy ze wszystkich - może stać się wkrótce dominującym także w naszym kraju.

Kiedy wariant Delta może być dominujący? Prof. Krueger: naprawdę boję się o wrzesień

O komentarz w tej sprawie został przez TVN24 poproszony prof. Tyll Krueger z Politechniki Wrocławskiej, kierownik polskiego zespołu MOCOS, który modeluje przebieg epidemii Covid-19. Jego zdaniem kluczowy może być wrzesień, gdy pogorszy się pogoda i coraz mniej aktywności (przede wszystkim towarzyskich) będziemy wykonywać na zewnątrz.

- Nie dojdziemy do tego czasu do takiego poziomu odporności, by była protekcja przed tym bardziej agresywnym, zaraźliwym wariantem - powiedział, dodając, że wariant Delta "może się stać dominujący nawet wtedy, kiedy nie widać, że liczby rosną i wzrastać dopiero od pewnego momentu".

Krueger stwierdził przy tym, że "naprawdę boi się o wrzesień", argumentując, że otwarte zostaną wówczas szkoły, mogące być rozsadnikiem epidemii. Zaznaczył równocześnie, że "trzeba już powoli myśleć o powtórce szczepień".

Prawie połowa Polaków się nie zaszczepiła. Prof. Piekarska: jeśli zaniedbamy ten proces, zemści się to na nas jesienią

Przed zakażeniem bądź przynajmniej hospitalizacją i ciężkim przebiegiem Covid-19 chronią nas szczepionki. Przynajmniej pierwszą dawkę przyjęło w Polsce już niemal 16,7 mln osób. Niestety, nadal nie zaszczepiła się prawie połowa uprawnionych do tego Polaków. Lekarze nie ustają więc w apelach i tłumaczeniach, dlaczego warto się zaszczepić.

Prof. Anna Piekarska, członkini rady medycznej przy premierze i kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zaapelowała, by "nie robić sobie wakacji od szczepień". - Wykorzystujmy każdą okazję do tego, by się zaszczepić. Również w czasie urlopu. Jeśli w lipcu i sierpniu zaniedbamy proces szczepień, zemści się to na nas jesienią - ostrzegała w rozmowie z Radiem ZET.

Absolutnie proszę z tej możliwości korzystać. Nie tylko w kontekście wyjazdów wakacyjnych, ale przede wszystkim w kontekście jesieni, a nawet późnego lata prof. Anna Piekarka, UM Łódź, w rozmowie z Radiem ZET

Lekarka dodała, że boi się, iż czwarta fala przyjdzie "wcześniej niż się tego spodziewamy". Nie wykluczyła również konieczności powrotu do epidemicznych obostrzeń, w tym nawet lockdownów.

Dr Karauda: nie jesteśmy specjalistami w każdej dziedzinie, zaufajmy lekarzom

Dla Radia ZET wypowiedział się także dr Tomasz Karauda z oddziału covidowego Szpitala Klinicznego w Łodzi, który zaapelował, aby w kwestii szczepionek ufać ekspertom i specjalistom, a nie teoriom spiskowym rozpowszechnianym w mediach społecznościowych. Jego zdaniem powinniśmy umieć przyznać się do swojej niewiedzy w niektórych dziedzinach.

Odniósł się także do jednego z najczęściej pojawiających się argumentów przeciw szczepionkom - że nie wiadomo do końca, co się w nich znajduje. Karauda porównał to do braku wiedzy technicznej w zakresie np. konstrukcji samolotu, przekonując, że nie musimy wiedzieć, jak zbudowany jest pojazd albo w jaki sposób należy nim kierować, żebyśmy mogli do niego wsiąść.

- Nie jest tak, że nikt nie wie, co jest w szczepionkach, tylko Ty, drogi słuchaczu, tego nie wiesz. Musimy mieć w sobie dość pokory, by się wycofać i powiedzieć "nie znam się leczeniu zawału serca, zapalenia płuc, nie znam się na szczepieniu, ale zaufam ekspertom" - powiedział.

