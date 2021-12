Wariant Omikron w Polsce? "Dwa bardzo podejrzane przypadki"

Wykrycie wariantu Omikron jest w Polsce kwestią czasu. Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził w piątek, że mieliśmy "dwa bardzo podejrzane przypadki" – dotyczące osób, które wróciły do kraju z RPA.

Wariant Omikron wzbudził pod koniec listopada obawy na całym świecie. Nowy wariant koronawirusa wyróżnia ok. 50 innych mutacji, wstępne analizy wskazują, że może uchodzić za bardziej zakaźny od dominującego na świecie wariantu Delta. Nie wiadomo, czy dostępne szczepionki zapewnią wystarczającą ochronę przed Omikronem, choć wstępne informacje z Izraela, o skuteczności szczepienia w zapobieganiu zakażenia wariantem Omikron, są w tej kwestii optymistyczne.

- Nie mamy jeszcze potwierdzonej informacji, żeby omikron był obecny w Polsce – poinformował w piątek w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski.

Omikron w Polsce? "Dwa bardzo podejrzane przypadki"

Sprawa wydawała się przesądzona po tym, gdy zakażenie potwierdzono u osób, które wróciły z Republiki Południowej Afryki, państwa, w którym wcześniej wykryto nowy wariant SARS-CoV-2.

- Mieliśmy dwa bardzo podejrzane przypadki, bo były to osoby, które wracały z RPA i miały dodatni wynik testu. Po sekwencjonowaniu genu próbki jednej z tych osób okazało się, że to był wariant delta. Na tę chwilę nie mamy jeszcze potwierdzonej informacji, żeby omikron był obecny w Polsce – powiedział minister w Polsat News.

Niedzielski stwierdził, że państwo może wprowadzać restrykcje i uszczelniać granice, niemniej "wirus nie zna granic". – Jeżeli nie drogą powietrzną, to jakoś pośrednio drogą kołową się przedostanie – zaznaczył. Zdaniem szefa resortu zdrowia Omikron jest "game changerem", który zmienia prognozy co do przebiegu pandemii. Niedzielski zaznaczył jednak, że obecnie nie można jeszcze mówić, że ten wariant jest bardziej zakaźny. –To są informacje, które są hipotezami, które wymagają potwierdzenia – powiedział.

RadioZET.pl/PAP - Olga Zakolska