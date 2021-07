Zaszczepieni przeciw Covid-19 będą kierowani na kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną wariantem delta koronawirusa. Decyzję potwierdził w Polsat News rzecznik resortu zdrowia.

"W tej chwili na świecie cały czas rozpoznajemy wariant delta, widzimy zwiększoną transmisyjność, ta zakaźność jest mniej więcej od 50 do 60 proc. zwiększona, stąd też sanepid zapobiegawczo kieruje wszystkich z kontaktu na kwarantannę, bez względu na to, czy ta osoba ma zaszczepienie dwoma dawkami, bądź jedną J&J. Tutaj staramy się dmuchać na zimne i służby sanitarne dmuchają na zimne, kierując wszystkich z kontaktu na kwarantannę" - powiedział Andrusiewicz w Polsat News.

Wariant delta w Polsce. Rzecznik MZ: Kwarantanna nawet dla zaszczepionych

Rzecznik MZ wspomniał, że chodzi o pełny czas kwarantanny. "Podkreślę, że jest to trochę nasza zapobiegawczość, ponieważ, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że po szczepieniach w Polsce mamy ok. 98 tys. przypadków zakażenia, to 90 proc. tych przypadków, to są zakażenia między podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki. W granicach 8,5-9 proc., to są zakażenia po drugiej dawce, więc widzimy, jaka znikoma możliwość jest zakażenia się, jeżeli przyjmiemy pełną dawkę szczepionki" – mówił rzecznik MZ.

Wariant delta stanowi o większości zakażeń w Wielkiej Brytanii, czy Rosji. Na Wyspach odnotowano w niedzielę ponad 24 tys. przypadków zakażeń, niemniej liczba zmarłych była niska (15), co wynika z pełnego zaszczepienia ponad 33 mln Brytyjczyków. Większość zakażających się i umierających stanowią osoby nieszczepione.

Rzecznik resortu zdrowia na antenie Polsat News poinformował, że obecnie w Polsce potwierdzono 113 przypadków wariantu delta koronawirusa, a wzrosty nie są pokaźne. Wyjaśnił, że transmisja tego wariantu pozostaje na niskim poziomie. "Głównie dotyczy to osób, które wracają z zagranicy, bądź osób po kontakcie z osobami z zagrożonych destynacji" – powiedział Andrusiewicz.

