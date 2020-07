Policja analizuje dwa wypadki, do których doszło tego samego dnia w jednym rejonie. Jak podają mundurowi, śmierć traktorzysty z powiatu węgorzewskiego spowodował upadek maszyny ze skarpy. Do zdarzenia doszło ok. godz. 18, w gminie Budry.

Aspirant sztabowy Grażyna Magiera z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie podała PAP, że 39-latek poruszał się ciągnikiem po ścieżce rowerowej. Zjeżdżając na swoją posesję z nieznanych przyczyn zjechał ze skarpy i uderzył w drzewo. Obrażenia mężczyzny okazały się śmiertelne.

Warmińsko-mazurskie: Tragiczne wypadki motocyklisty i traktorzysty

Z kolei w powiecie nidzickim tragedia rozegrała się na prostym odcinku drogi. Motocyklista na prostym odcinku uderzył w drzewo. Sierżant Alicja Pepłowska z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy przekazała PAP, że do wypadku doszło dziś po południu, na drodze powiatowej między Gołębiewem a Klęczkowem. 24-letni mężczyzna nagle zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu.

Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ale reanimacja mężczyzny nie przyniosła rezultatu.

