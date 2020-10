Iławscy policjanci ustalili, iż w jednym z domów na terenie gminny Kisielice (pow. iławski) dochodzi do przemocy domowej. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że 44-letnia kobieta i jej partner znajdując się pod działaniem alkoholu wszczynają w domu awantury z małoletnią córką kobiety.

Oficer prasowa policji Komendy Powiatowej Policji w Iławie Joanna Kwiatkowska poinformowała, że koszmar dziewczynki trwał dwa lata.- Wobec dziecka stosowano przemoc fizyczną i psychiczną - przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową. PAP podaje również informację, że w znęcaniu nad dzieckiem uczestniczył biologiczny ojciec dziecka.

Warmińsko-mazurskie. Dorośli dwa lata znęcała się nad dzieckiem

Dorośli m.in. nie pozwalali dziecku spać w nocy, wyzywali je i poniżali. Na gehennę małej nie reagowali sąsiedzi ani dalsza rodzina - dzielnicowy nie otrzymał od nikogo żadnego sygnału o złym traktowaniu dziecka.

Kiedy dziewczynka trafiła do rodziny zastępczej, do organów ścigania wpłynęły informacje o tym, co przeżyła. Policja najpierw zatrzymała ojca dziewczynki, a po kilku dniach także jej matkę i obecnego partnera.

"W tej sprawie przesłuchani zostali świadkowie i sama dziewczynka. Materiał dowodowy przekonał sąd o potrzebie aresztu dla całej trójki" - podała policja (cytowana przez PAP). Tymczasowy areszt wobec zatrzymanych zastosowano na trzy miesiące.

RadioZET.pl/PAP/KPP Iława