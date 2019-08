Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Inspektorzy pracują nad oceną stopnia zanieczyszczenia Wisły. Pierwszym dużym miastem, które zmierzy się ze ściekami płynącymi ze stolicy, będzie Płock. Do Wisły spływa 3000 litrów (3 metry sześcienne) ścieków na sekundę. Do Płocka dotrą za ok. 50 godzin.

Zarząd wodociągów podjął decyzję o kontrolowanym spuście nieczystości do Wisły. Ta decyzja została podjęta w godzinach rannych. Chciałem uspokoić – woda (w stolicy) jest bezpieczna, miejsce z upustem jest poniżej wszystkich ujęć wody pitnej. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy

Trwa wyjaśnianie przyczyn awarii. Rzecznik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Sergiusz Kieruzel przekazał PAP, że na miejscu pracują służby „Wód Polskich”. Monitorują sytuację, pobierają też próbki wody do kontroli. Stołeczny ratusz powołał miejski sztab kryzysowy.

Awaria w oczyszczalni ścieków Czajka nie stwarza najmniejszego zagrożenia dla wody w Warszawie. Liczymy na to, że nie są to bardzo poważne uszkodzenia. Musimy poczekać na to, co nasze służby ustalą po oględzinach. Renata Tomusiak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w stolicy

Minister środowiska: To katastrofa ekologiczna

Awarię w oczyszczalni Czajka skomentował też minister środowiska. Henryk Kowalczyk przyznał na briefingu, że nie można mówić o kontrolowanym zrzucie ścieków do Wisły. Stwierdził wprost, że mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną.

RadioZET.pl/TVN24/PAP