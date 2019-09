Do tragedii doszło na warszawskiej Pradze, podczas biegu Praska Piątka. Maraton rozpoczął się w sobotę, o godzinie 19.30. Jednak z rozpędzonych biegaczek wpadła na 87-latkę, która weszła na trasę biegu. Kobietę w ciężkim stanie przewieziono do szpitala karetką, gdzie 4 dni później zmarła.

Sprawa została przekazana do prokuratury.

Starsza kobieta zmarła w szpitalu

Trasa biegu zaplanowana była na pięć kilometrów.

Jedna z biegaczek przemierzała ją szybkim tempem. Niespodziewanie wpadła na 87-letnią kobietę. Starsza pani upadła na ziemię. Uczestniczka maratonu pobiegła dalej, a organizatorzy całego przedsięwzięcia udzielili starszej kobiecie natychmiastowej pomocy. 87-latka została przetransportowana karetką pogotowia do Szpitala Praskiego, gdzie trafiła wprost na oddział intensywnej terapii. Niestety, nie udało się jej uratować. Zmarła w środę.

Jak potwierdzała w rozmowie z dziennikarzami Super Express komisarz Joanna Węgrzyniak, nieszczęśliwy wypadek miał miejsce podczas imprezy sportowej.

Sprawę obecnie bada prokuratura. Organizatorzy wydali również oświadczenie, odnoszące się do tej tragedii:

"Jesteśmy głęboko poruszeni nieszczęśliwym zdarzeniem, do którego doszło podczas 6. Nocnego 4F Półmaratonu Praskiego. Na trasę biegu niespodziewanie weszła starsza kobieta, która została następnie potrącona przez rozpędzoną biegaczkę. Mimo natychmiastowej pomocy i przewiezienia kobiety do szpitala, w środę (4 września) zostaliśmy poinformowani o Jej śmierci. Nie potrafimy znaleźć słów, które oddają nasz głęboki żal i współczucie dla rodziny starszej pani. Słowa współczucia kierujemy także do biegaczki, która stała się uczestnikiem tego nieszczęśliwego wydarzenia" – napisano we fragmencie komunikatu.

