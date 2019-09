Do incydentu doszło we wczesny niedzielny poranek. Ekipa telewizji Polsat News jechała na zdjęcia do prognozy pogody. Przejeżdżając ulicami II Poprzeczną oraz Wydawniczą na warszawskim Wawrze, reporterzy zauważyli koparkę, zaczepioną o elewację budynku, w którym mieści się sklep sieci Biedronka.

Okazało się, że uprzednio w dyskont wjechała koparka, a chwytak maszyny zatrzymał się na wbudowanym w ścianę bankomacie. Całe zdarzenie zobaczyć można na nagraniu dostępnym w artykule na portalu polsatnews.pl:

- Policjanci dostali zgłoszenie o prawdopodobnej próbie wydobycia bankomatu z supermarketu po godzinie 3. Policja szuka podejrzanych oraz świadków zdarzenia - relacjonowała reporterka Polsat News, Agnieszka Kuzyk. - Policji udało się skontaktować z właścicielem koparki. Miała ona zostać skradziona z terenu Wawra - dodała.

RadioZET.pl/polsatnews.pl