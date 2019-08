Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Policja z komendy na Woli zatrzymała 30-latkę po zgłoszeniu przechodniów. Kobieta przechodziła obok sklepu monopolowego. Będąc pijaną, opiekowała się 9-dniową córeczką. Badanie alkomatem wykazało, że miała ponad promil alkoholu we krwi.

Kobieta, idąc chodnikiem, trzymała w ręku nosidełko z dzieckiem. W pewnej chwili potknęła się i z nosidełka dziecko wypadło jej na trawę. Od razu chwyciła je i włożyła do nosidełka, przykrywając kocykiem. Dziecko płakało i to zwróciło uwagę przechodniów. policja z Woli, cytowana przez PAP

Reakcję służb umożliwiło szybkie zgłoszenie świadków zdarzenia. Kobietę z dzieckiem zatrzymali do czasu przybycia patrolu przechodnie. Maleńka córeczka trafiła do szpitala. Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. 30-latce grozi nawet 5 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP