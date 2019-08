Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Policja z warszawskiego Mokotowa poinformowała o postawieniu nieodpowiedzialnemu ojcu dwóch zarzutów. Jego mały synek chodził po parapecie na siódmym piętrze wieżowca. Wystarczył jeden zły krok, a doszłoby do tragedii.

Usłyszał on zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyznał się do wszystkiego i powiedział, że nie wiedział, że do takiego zdarzenia w ogóle doszło

Robert Koniuszy, oficer prasowy policji z Mokotowa w Warszawie