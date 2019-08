Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Mariusz Błaszczak zapewnił, że Wojsko Polskie jeszcze dziś zbierze się i rozpocznie budowę tymczasowego mostu na Wiśle. Dodał, że brak reakcji i czekanie kilka tygodni na usunięcie awarii prowadzi do degradacji największej polskiej rzeki.

Wojsko Polskie już przystąpiło do budowania tej konstrukcji. W budowie mostu, który będzie się składał z 80 elementów, weźmie udział 170 żołnierzy z czterech jednostek inżynieryjnych z Inowrocławia, Chełmna, Kazunia i Dęblina. Już dziś rozpoczną się prace na brzegu Wisły, cała konstrukcja powstanie w ciągu kilku dni Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, dla PAP

Na pontonowym moście zostanie położony rurociąg, który umożliwi tłoczenie i przesył ścieków z lewego brzegu Wisły do oczyszczalni „Czajka”. Błaszczak podkreśla, że to wyłączne działania służb państwa, przeciwko którym występowały początkowo władze Warszawy.

- Dziwię się, że początkowo prezydent Rafał Trzaskowski odrzucał takie rozwiązanie. Zdumiało mnie wczorajsze oświadczenie, w którym atakował Wojsko Polskie, ale my konsekwentnie dążymy do tego, by nie dopuścić do degradacji Wisły – mówił Błaszczak.

Z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że most powinien być gotowy do najbliższego wtorku.

Most pontonowy przez Wisłę zostanie spięty we wtorek. Robimy wszystko, żeby jak najszybciej zakończyć zrzut ścieków bezpośrednio do Wisły Michał Dworczyk, szef KPRM

Dodał, że na przeprawie zostanie zamontowany tymczasowy system przesyłania ścieków do oczyszczalni "Czajka". Dworczyk wspomniał też, że jest za wcześnie na ustalenie kiedy dokładnie ruszy przesył ścieków między lewo- i prawobrzeżną Warszawą.

Minister po raporcie "Wód Polskich": Uszkodzenie efektem wzrostu ciśnienia i wybuchu

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przekazał PAP, że przyczyną rozerwania kolektora było pęknięcie na połączeniu dwóch rodzajów rur. To wniosek z kontroli przeprowadzonej w oczyszczalni przez pracowników spółki Wody Polskie.

Uszkodzenie połączenia mogło być przyczyną wzrostu ciśnienia, a w efekcie – wybuchu Marek Gróbarczyk, szef MGWiŻŚ

We wtorek rano doszło do awarii jednego z kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". W środę prezydent Warszawy przyznał, że przestał działać również drugi (awaryjny) kolektor, wskutek czego MPWiK podjął decyzję o „zrzucie nieczystości do Wisły”. Do rzeki trafia 3 tysiące litrów ścieków na sekundę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odradza zbliżanie się do Wisły i kąpiele od Warszawy w kierunku Gdańska.

Według pomiarów jakości wody w Wiśle odnotowano wzrost azotanów o 20 procent.

RadioZET.pl/PAP/Twitter