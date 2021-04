Warszawa. Strefa płatnego parkowania została rozszerzona. "To kolejna podwyżka"

Warszawska rada miasta przegłosowała zmiany rozszerzające strefę płatnego parkowania

Uchwała wprowadza także abonament obszarowy oraz zmienia zasady wydawania tzw. karty "N+

Za przyjęciem uchwały głosowało 38 radnych, przeciw było 15 radnych PiS. Pięciu wstrzymało się od głosu

W Warszawie strefą płatnego parkowania będzie objętych sześć dzielnic: Żoliborz, Ochota, Mokotów, Śródmieście, Wola i Praga

Warszawa. Za sprawą decyzji rady miejskiej rozszerzono strefę płatnego parkowania i wprowadzono dodatkowy abonament obszarowy. Autorzy uchwały w uzasadnieniu twierdzili, że w Ochocie i Żoliborzu brakuje miejsc postojowych, co - jak czytamy - zostało potwierdzone badaniem napełnienia i rotacji miejsc postojowych.

- Na obu obszarach w październiku i listopadzie 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. W spotkaniach zorganizowanych on-line oraz dyżurach telefonicznych udział wzięło blisko tysiąc osób, zaś nagrania ze spotkań zostały w trakcie konsultacji odtworzone blisko 4 tys. razy - napisano w uzasadnieniu uchwały.

Warszawa. Strefa płatnego parkowania została rozszerzona

Autorzy uchwały twierdzili, że w trakcie tworzenia projektu otrzymali 1,3 tys. pism, e-maili i formularzy elektronicznych, które zawierały kilka tysięcy pytań i uwag do proponowanych rozwiązań. - Zdecydowana większość uwag dotyczyła szczegółowych rozwiązań projektowych, a także zasad funkcjonowania SPPN i wydawania abonamentów. Częstą uwagą była obawa o zmniejszenie liczby miejsc postojowych – czego udało się uniknąć m.in. dzięki zaprojektowaniu na szeroką skalę stref dla mieszkańców - stwierdzili.

Zgodnie z regulacją, opłata abonamentowa za postój w rejonie do 8 parkomatów w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania mieszkańca pozostanie bez zmiany i wyniesie 30 zł rocznie. Uchwała wprowadza też abonament obszarowy, który będzie uprawniać do postoju na obszarze obejmującym znaczną część dzielnicy bez wnoszenia opłat wynikających z obowiązującej stawki godzinowej.

Osoby, które zdecydują się na abonament obszarowy, będą uprawnione do postoju w tzw. strefach mieszkańca, tj. odcinkach czy kwartałach ulic, oznakowanych zakazem postoju B 35/B-39 "nie dotyczy mieszkańców z identyfikatorem". Mieszkańcy z abonamentem obszarowym mogliby więc parkować na większym obszarze. Za ten przywilej musieliby jednak zapłacić 50 zł miesięcznie, czyli 600 zł rocznie.

Warszawa rozszerza strefę płatnego parkowania. "Kolejna podwyżka dla mieszkańców"

Przeciwni uchwale byli stołeczni radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy zwracali m.in. uwagę na to, że miasto nie zadbało o wystarczającą liczbę miejsc parkingowych dla mieszkańców, m.in. o parkingi podziemne. Radny Jacek Cieślikowski (PiS) zaznaczył, że jeśli liczba samochodów w Warszawie wzrasta "to trzeba reagować, ale nie poprzez zwiększanie opłat dla mieszkańców Warszawy, zaś przez działania projektowe i rozwijanie liczby miejsc parkingowych. - Jest to kolejna podwyżka dla mieszkańców Warszawy zaoferowana w SPPN przez administrację pana Trzaskowskiego - ocenił.

Radny Błażej Poboży zadeklarował natomiast, że będzie głosował przeciwko każdej próbie rozszerzenia SPPN, o ile nie będą towarzyszyły jej rozbudowa metra i budowa dodatkowych miejsc parkingowych.

- Dość gnębienia kierowców w Warszawie. W czasie walki z pandemią miasto nie wprowadziło czasowego zawieszenia stref płatnego parkowania, a forsowało z punktu widzenia mieszkańców mniej bezpieczny transport zbiorowy. Historia oceni politykę i zaangażowanie władz miasta na czele z panem prezydentem w czasie pandemii w tym aspekcie - powiedział radny PiS.

RadioZET.pl/PAP/PAB