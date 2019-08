Wsparcie w walce ze ściekami i czasem udzielają spółki wodociągowe z całej Polski. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski potwierdził, że MPWiK oczyszcza już ścieki metodą ozonowania. Trwa budowa mostu pontonowego, na którym położony zostanie rurociąg przesyłający ścieki z lewego brzegu stolicy do oczyszczalni „Czajka”. Służby państwa chwalą wojsko za postępy w budowie mostu pod rurociąg.

Prezydent Warszawy zapewnił, że stolica współpracuje z rządem przy minimalizowaniu skutków awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka”. Od środy zanieczyszczenia trafiają do Wisły w okolicach Mostu Północnego. Co sekunda wpływa do rzeki 3 tysiące litrów.

Trzaskowski powiedział dziś na konferencji prasowej, że miasto przystąpiło do zaplanowanej już wcześniej metody ozonowania ścieków. Nieczystości spływające do Wisły są bardziej bezpieczne. Prace nad usunięciem awarii w kolektorze oczyszczalni potrwać mogą jeszcze kilka tygodni.

Miasto nie zamyka się też na pomoc rządu. W piątek, 30 sierpnia, ruszyła budowa mostu pontonowego, na którym położony zostanie awaryjny rurociąg, który „przekaże” ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej na Białołęce „Czajki”.

Ściśle współpracujemy z rządem, jeżeli chodzi o most, który jest budowany. Rozważamy puszczenie tych specjalnych rur mostem Marii Skłodowskiej, myślimy też nad innymi rozwiązaniami, o których informujemy przedstawicieli rządu Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy

Nie zabrakło przytyku w stronę służb państwa. Trzaskowski wspomniał o siejących panikę wypowiedziach ze strony polityków PiS.

- Od momentu, kiedy najważniejsze osoby z rządu podjęły decyzje, żeby współpracować, tak jak to powinno być - szkoda, że nie od początku - współpracujemy ze sobą. Nie chcę komentować niektórych nieodpowiedzialnych wypowiedzi polityków PiS, ale z tymi, którzy są odpowiedzialni za rozwiązania awaryjne, współpracujemy – dodał Trzaskowski.

Zaznaczył, że współpraca sztabów kryzysowych miasta i województwa przebiega pomyślnie.

Wodociągowe spółki z całej Polski pomagają Warszawie

Prezydent Trzaskowski podziękował spółkom wodociągowym, które szybko zareagowały na prośbę o dostarczenie sprzętu do ozonowania ścieków.

One są wypożyczone z wodociągów w Jaworznie, Zabrzu, Gliwicach, Opocznie i Tczewie Rafał Trzaskowski

Sprzęt do dezynfekowania ścieków dowieziono do warszawskiego MPWiK o godz. 2 w nocy, 31 sierpnia.

Mieszanina wody ozonowanej jest 3 tys. razy mocniejsza od chloru, a jednocześnie bezpieczna dla ludzi i środowiska. Kiedy wymiesza się ze ściekami wydzieli się tlen. Ścieki, które wpadają do Wisły są już pozbawione bakterii inżynier Robert Muszański, o ozonowaniu ścieków

Państwo chwali wojsko za budowę mostu. I krytykuje władze miasta

Służby państwa skupiają się na budowie mostu pontonowego. Wojsko pracuje nad nim już od piątku. Postęp w budowie ocenił Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera.

Polskie bardzo sprawnie radzi sobie z budową na Wiśle mostu pontonowego, na którym zostanie ułożony rurociąg do przesyłania ścieków Michał Dworczyk, szef KPRM, w TVP Info

Wspomniał, że decyzję w tej kwestii „można było podjąć 48 godzin wcześniej”, co było jasną aluzją do Rafała Trzaskowskiego.

Premier Mateusz Morawiecki po 48 godzinach niepodejmowania decyzji przez władze Warszawy zdecydował, żeby rząd przejął odpowiedzialność za zbudowanie alternatywnego połączenia z oczyszczalnią „Czajka” - powiedział Dworczyk.

Trzaskowski odpiera zarzuty. "Godzinę po informacji dzwoniłem do wojewody"

Prezydent stolicy odniósł się do zarzutów Dworczyka na antenie TVN. Trzaskowski mówił, że nie popełniono zaniechań, a on sam zadzwonił do wojewody godzinę po informacji o incydencie.

Wszystko było zgodnie z prawem i procedurami. W momencie kiedy wydarzyła się awaria drugi rurociąg przejął funkcję pierwszego. To jest incydent i nie ma sytuacji kryzysowej, nie ma obowiązku informowania kogokolwiek. Ja godzinę później, jak się dowiedziałem, sam dzwoniłem do wojewody, zwołałem sztab kryzysowy i wszystkie służby i oczekiwałem pomocy prezydent Warszawy, w TVN

RadioZET.pl/PAP/Twitter