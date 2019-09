„Uwaga, pasożydy. Stop mafii roszczeniowej, stop żydowskiej okupacji. Nigdy więcej przepraszania, nigdy więcej syjonizmu” – plakaty z takimi treściami można dostrzec na warszawskich przystankach autobusowych. A przynajmniej tak wynika z postu na profilu „Cały świat przeprasza polską prawicę za Oscara dla Idy”:

Na banerze widnieją twarze ważnych postaci życia publicznego: ambasador USA Georgette Mosbacher, ambasador Izraela Anny Azari, byłego przedstawiciela Izraela w Polsce Szewacha Weissa, a także naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha oraz Jonny'ego Danielsa, szefa fundacji From the Depths.

Antysemicki treści w Warszawie

O sprawie pisze już stołeczna „Gazeta Wyborcza”. Nie wiadomo, kto stoi za tą akcją, w których dokładnie miejscach Warszawy widnieją te plakaty ani czy jakiekolwiek służby (np. policja) zajęły się tą sprawą. Jak przypomina „GW”, nie jest to pierwszy tego typu przypadek antysemityzmu, z którym można było spotkać się w Warszawie.

Mieszkańcy Bielan znajdowali na wycieraczkach ulotki informujące o „Żydowskich mordercach Polaków” w czasie II wojny światowej, z kolei na drzwiach siedziby Obywateli RP nieznani sprawcy napisali m.in. „Jude Raus” czy „Śmierć zdrajcom”.

Ustawa 447 i protesty prawicy

Wątek roszczeń nawiązuje do regulacji JUST Act, zwanej ustawą 447, przyjętej przez amerykański Kongres w 2017 roku. Akt zobowiązuje Departament Stanu do przedstawienia raportu o realizacji deklaracji terezińskiej. Ta ostatnia została podpisana w 2009 roku przez 46 państw, w tym Polskę – przypominała „Rzeczpospolita”.

Cel deklaracji to uregulowanie statusu majątku ofiar Holokaustu i nie jest ona dokumentem prawnie wiążącym. Wśród zwolenników prawicy zrodziły się wówczas obawy o to, że ustawa 447 może spowodować naciski na przekazywanie mienia organizacjom żydowskim.

