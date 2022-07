Atak nożem niedaleko parku. Ranny mężczyzna trafił do szpitala

Około godziny 15, niedaleko jednego z warszawskich parków, raniony nożem został mężczyzna. Jak się okazało, był on poszukiwany przez policję. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w Warszawie niedaleko parku Skaryszewskiego. - Policjanci zostali wezwani do mężczyzny, który z raną kłutą wszedł do tramwaju na Alei Waszyngtona. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ofiara była już opatrywana przez pogotowie - powiedział sierż. sztab. Rafał Markiewicz z warszawskiej policji.

- Jak się okazało, mężczyzna ten był poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Pod eskortą policji został zabrany do szpitala - powiedział Radiu ZET policjant. Jak dodał "trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia i czy brała w nim udział druga osoba.

RadioZET.pl