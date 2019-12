Warszawa wciąż odczuwa skutki potężnej awarii rury ciepłowniczej. Z ruchu wyłączona jest ulica Powsińska. W związku z tym trzeba liczyć się z korkami i licznymi utrudnieniami w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej. Lepiej nie ryzykować spóźnienia do pracy i – jeśli jedziemy z Wilanowa do Centrum - wyjść wcześniej z domu.

Awaria ciepłownicza w Warszawie. Wciąż utrzymują się utrudnienia drogowe w stolicy, gdzie doszło do uszkodzenia rury z gorącą wodą. Z ruchu wyłączona jest bardzo ważna ulica – Powsińska w kierunku centrum miasta, od ulicy św. Bonifacego do ulicy Gołkowskiej. Policja na tym fragmencie trasy wyznaczyła objazdy.

Z kolei Powsińska w stronę Wilanowa - a także Idzikowskiego i Gołkowska - jest już otwarta. Jeżeli podróżujemy komunikacją miejską, należy liczyć ze zmianami w kursowaniu autobusów.

Na przykład jeśli przemieszczamy się dziś rano z Wilanowa do Centrum, należy wyjść wcześniej z domu ponieważ możemy utknąć w dużym korku.

Jak informuje Veolia - ciepło wróciło prawie do wszystkich dzielnic Warszawy, zostały one podłączone do działającej magistrali. Ciepłej wody i ogrzewania nie ma na Ursusie i w niektórych budynkach w okolicy awarii. Nie będzie go do momentu naprawienia pękniętej rury.

Policja o utrudnieniach z powodu awarii

Jak z kolei przekazał Polskiej Agencji Prasowej kom. Jarosław Sawicki z Komendy Stołecznej Policji, dopuszczony do ruchu jest już odcinek Powsińskiej w kierunku Wilanowa. Zamknięta pozostaje natomiast część Powsińskiej w kierunku Centrum na odcinku św. Bonifacego - Limanowskiego.

Policjant zaznaczył, że po godzinie 7.00 można się spodziewać wzmożenia ruchu, a tym samym - korków. Nad ruchem czuwają patrole policji. Funkcjonariusze apelują do kierowców, aby w miarę możliwości omijali miejsce utrudnień.

Które autobusy kursują inaczej?

Wskutek zamknięcia części ulicy inaczej kursują autobusy linii 131, 180, 185, 187 i 164. Informacje na temat zmian komunikacyjnych w Warszawie aktualizowane są pod adresem: wtp.waw.pl.

Zgłoszenie awarii ciepłowniczej na wysokości ul. Powsińskiej 67 na Mokotowie wpłynęło do straży pożarnej w środę około godziny 9.45. Z rury ciepłowniczej z gorącą wodą, która uległa uszkodzeniu, nastąpił wyciek, przez co wytworzyły się duże ilości pary wodnej. Na miejscu utworzyła się wyrwa w ziemi i powstało rozlewisko wody o długości około 600 m, gdzie utknęło około 200 samochodów. Strażacy otrzymywali też zgłoszenia o zalanych piwnicach i garażach.

Wstępnie ustalono, że awarii uległa jedna z dwóch magistrali o średnicy 1100 mm dostarczająca ciepłą wodę z elektrociepłowni na Siekierkach.

Natalia Żyto/RadioZET/RadioZET.pl/PAP