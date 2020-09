W czwartek przed gmachem Muzeum Narodowego w Warszawie odsłonięto instalację "Zatrute źródło" autorstwa rzeźbiarza Jerzego Kaliny. Kamienna fontanna zajmująca centralną część dziedzińca MNW wypełniona jest wodą koloru krwi (tak naprawdę czerwonym płótnem). Pośrodku widać białą postać papieża Jana Pawła II unoszącego czarny kamień nad głową.

Instalacja ta jest pierwszą pracą Kaliny poświęconą zmarłemu w 2005r. polskiemu papieżowi. Stanowi zarazem artystyczną odpowiedź na rzeźbę Maurizio Cattelana "La Nona Ora" z 1999 r., która przedstawiała Jana Pawła II przygniecionego przez meteoryt.

Dzieło Kaliny stało się już tematem internetowych memów i żartów. Zareagować na nie postanowiła również Lotna Brygada Opozycji. To nieformalny kolektyw, odpowiedzialny za różnego rodzaju akcje i happeningi w przestrzeni publicznej. Nawiązują one do aktualnych wydarzeń politycznych, a często stanowią do nich ironiczny komentarz.

Warszawa. Kaczka obok rzeźby Jana Pawła II przed Muzeum Narodowym

Tak było i tym razem. Obok "Zatrutego źródła", w "czerwonej wodzie", umieszczono bowiem wielką nadmuchaną kaczkę. "Ta instalacja wymagała uzupełnienia o symbol powrotu Polski do PRL-u" - w taki sposób LBO skomentowała swój happening na Twitterze.

Do wpisu dołączono kilka zdjęć, przedstawiających plażową zabawkę pływającą w wodzie. Na jednej z fotografii widać jednak interwencję pracownika muzeum, który wyłowił kaczkę, a następnie spuścił z niej powietrze.

