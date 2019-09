Most pontonowy na Wiśle jest formalnie samowolą budowlaną

Powstający most pontonowy na Wiśle po awarii rurociągu do oczyszczalni ścieków „Czajka” jest formalnie samowolą budowlaną. Dopiero w poniedziałek po południu przedstawiciele przedsiębiorstwa Wody Polskie, które koordynuje budowę, wystąpili do stołecznego ratusza ze zgłoszeniem robót budowlanych – dowiedziało się Radio ZET. Wojsko przystąpiło do budowy przeprawy już w weekend.

Urzędnicy stołecznego ratusza zapewniają, że dziś zostanie wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia – co jest dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia robót budowlanych. Tu zaczynają się kolejne schody. Według przepisów zgłoszenie należy wysłać na 21 dni przed rozpoczęciem robót, a te przecież już trwają.

Co ciekawe, w zgłoszeniu znalazła się data rozpoczęcia robót 23 września, co można potraktować jako poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Można to tłumaczyć tym, że przedstawiciele przedsiębiorstwa Wody Polskie chcieli zachować ten 3 tygodniowy okres między złożeniem zgłoszenia a rozpoczęciem prac.

Na tym jednak nie koniec „ciekawostek”. Nie jest bowiem jasne, czy inwestor wystąpił do wszystkich właścicieli działek, na których prowadzi budowę na brzegach Wisły. Jednym z nich jest stołeczny ratusz i o taką zgodę nie wystąpiono. Jednym słowem pośpiech w tej sprawie jest zrozumiały, bo ścieki płyną do Wisły, ale robiony przy tym bałagan administracyjny już nie.

We wtorek po południu wojsko ma zakończyć budowę mostu pontonowego. W czwartek ma się rozpocząć montaż pierwszej nitki rurociągu po awarii na oczyszczalni ścieków Czajka.

