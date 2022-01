Od kilku miesięcy znęcał się nad partnerką i jej dziećmi. "Wykręcał ręce, uderzał po twarzy"

Policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego z Woli otrzymali kilka dni temu zgłoszenie w sprawie awantury domowej - przekazała kom. Marta Sulowska, rzeczniczka. "Z informacji wynikało, że mężczyzna miał pobić swoją partnerkę" - dodała w komunikacie na stronie internetowej policji.

Znęcał się nad partnerką i jej dziećmi. "Wykręcał ręce"

"Na miejscu funkcjonariusze zastali zdenerwowaną kobietę oraz jej dzieci w wieku 5 i 18 lat. Ze wstępnych ustaleń wynika, że agresywny mężczyzna wyzywał kobietę i uderzył ją w twarz. Groził jej również pozbawieniem życia. Okazało się, że 38-latek stosował przemoc wobec jej dzieci, dziewczynce wykręcał ręce, natomiast chłopca uderzał po twarzy. Takie sytuacje powtarzały się i trwały od kilku miesięcy" - tłumaczyła.

Wskazała, że w trakcie interwencji do mieszkania przyszedł 38-latek, który został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej celi. Po zatrzymaniu usłyszał zarzut znęcania się fizycznego i psychicznego nad partnerką i jej dziećmi. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za zarzucany mu czyn może grozić do 5 lat więzienia.

Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj! Powiadom nawet anonimowo Policję, Straż Miejską lub najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadzwoń 800 120 002 to specjalny numer telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia.

RadioZET.pl/PAP (E. Figaj)