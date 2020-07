Protest przed siedzibą Ordo Iuris przeniósł się przed gmach Ministerstwa Rodziny. Polki i Polacy sprzeciwiają się wypowiedzeniu przez rząd konwencji antyprzemocowej. Chcemy dymisji pani minister Maląg - domaga się skandujący tłum. Zewsząd słychać okrzyki : "do dymisji! do dymisji".

Protest pod siedzibą Ordo Iuris przeciwko wypowiedzeniu przez rząd tzw. konwencji stambulskiej, inaczej nazywanej antyprzemocową. Manifestacja w piątek po południu przeszła ulicami Warszawy. Protestujący, którzy spod siedziby Ordo Iuris dotarli przed Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skandowali m.in. okrzyki "Nie będziemy ofiarami", "Chrońcie córki, edukujcie synów" i "przemoc domowa to piekło kobiet".

Manifestujący rozmawiali z reporterką Radia ZET. – Mam doświadczenie w pracy w pomocy w pomocy społecznej, pracowałam tam przez 8 lat. Nie ma prawnych rozwiązań. Jest tak, że sprawca zostaje w tym samym mieszkaniu (co ofiara przemocy – red.) i ten proces przemocy trwa dalej – mówiła jedna z uczestniczek protestu.

Na manifestacji nie zabrakło również mężczyzn, wspierających kobiety. – Jesteśmy tu aby wspierać kobiety. Żeby czuły, że nie są w tej całej sytuacji same i że mogą liczyć na swoich partnerów – dodawał w kolei rozmówca reporterki Radia ZET. Obecnie, protest odbywa się pod MRPiPS. Tłum skanduje m.in. "Chcemy dymisji pani minister" i "do dymisji". Chodzi o oczywiście o minister Marlenę Maląg.

O planach wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej - europejskich przepisów antydyskryminacyjnych obowiązujących w Polsce od 2015 roku - mówiła kilka dni temu minister rodziny Marlena Maląg. Wiceminister sprawiedliwości nazwał przepisy "lewicowym bełkotem".

Protesty w wielu miastach, w poniedziałek maraton czytania konwencji antyprzemocowej

Protesty przeciwko planom rządu, dotyczącym wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej, odbywają się w całej Polsce. Relację z wielu miast zobaczyć m.in. na profilu Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Maraton czytania konwencji stambulskiej organizują w najbliższy poniedziałek na katowickim rynku środowiska kobiece zabiegające o powołanie w stolicy Górnego Śląska Rady Kobiet Miasta Katowice.

Jest to pierwsza publiczna inicjatywa osób zaangażowanych w przedsięwzięcie.

Niespełna miesiąc temu grupa katowickich aktywistek złożyła w radzie miasta podpisany przez 365 mieszkańców projekt uchwały w sprawie powołania Rady Kobiet Miasta Katowice. Na czele siedmioosobowego komitetu uchwałodawczego stanęła socjolożka z Uniwersytetu Śląskiego dr Jolanta Klimczak, a patronat nad inicjatywą objęła wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska–Stanecka.

Obywatelski projekt uchwały powinien być rozpatrzony najdalej w końcu września. Pomysłodawczynie wnioskują, aby rada składała się z 15–17 osób, a kolejne członkinie miałyby zostać wybrane w ramach otwartej rekrutacji.

Priorytetem jest, by wśród członkiń rady zmieścić jak najszerszy przekrój reprezentantek różnych środowisk, dzielnic czy grup społecznych. Rada ma być głosem kobiet w mieście zarządzanym w tak dużym stopniu przez mężczyzn, domagać się uwzględnienia kobiecej perspektywy w planowaniu infrastruktury i wydatków miasta

– wskazują przedstawicielki komitetu uchwałodawczego.

Pierwszą publiczną inicjatywą Komitetu będzie poniedziałkowy maraton czytania Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwanej konwencją stambulską. Do udziału w nim zaproszono m.in. przedstawicielki świata nauki i aktywistki zaangażowane w różne ruchy społeczne.

Równolegle chcemy stworzyć przestrzeń, w której będzie możliwość porozmawiania o przemocy z prawniczkami, psycholożkami czy osobami zajmującymi się wsparciem osób doświadczających przemocy

– poinformowała w piątek członkini komitetu uchwałodawczego, psycholożka i trenerka Katarzyna Majchrzak.

Konwencja antyprzemocowa zobowiązuje władze do zwiększenia ochrony ofiar przemocy i do karania sprawców. Przemoc wobec kobiet – w tym przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna, gwałt, stalking, okaleczanie żeńskich organów płciowych, zmuszanie do małżeństwa, aborcji i sterylizacji – jest w niej uznana za przestępstwo. Konwencja zwiększa kompetencje policji i daje jej prawo do usunięcia sprawcy przemocy domowej z domu lub mieszkania.

Pierwszy raz konwencja antyprzemocowa zaprezentowana została w 2011 r. Trzy lata później weszła w życie po przekroczeniu minimalnego progu 10 ratyfikacji.

Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r. Prace Sejmu w tej sprawie trwały do sierpnia 2014 r., ustawa o ratyfikacji została uchwalona na początku 2015 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ją w marcu, a konwencję ratyfikował 13 kwietnia 2015. Zaczęła ona w Polsce obowiązywać 1 sierpnia 2016 r.

RadioZET.pl/PAP/RadioZET/RadioZET.pl/Joanna Mąkosa/Ogólnopolski Strajk Kobiet