Na miejscu zbrodni, do której doszło w piątek w pralni na warszawskim Gocławiu, znaleziono drugi nóż - poinformowała prokurator Katarzyna Skrzeczkowska z Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga. W piątek w pralni wywiązała się awantura, w wyniku której zginął właściciel lokalu. Nieoficjalne doniesienia mówią, że sprawcą zabójstwa miał być jego syn.

Warszawa. W piątek w rejonie ulicy Umińskiego i Komorowskiego na Gocławiu na Pradze-Południe doszło do krwawych wydarzeń. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, znaleziono tam zwłoki mężczyzny. Drugi - który zaatakował funkcjonariuszy policji - został ranny. Policjanci oddali strzały ostrzegawcze.

Gocław. Zabójstwo i strzelanina w pralni. Syn miał zabić ojca

Jak wynika z informacji policji, funkcjonariusze zostali wezwani do interwencji ok. godz. 13. Próbowali wejść do środka, ale drzwi były zamknięte. W środku zastali mężczyznę z nożem, który nie reagował na polecenia. - Zaatakował funkcjonariuszy i podjął próbę ucieczki – powiedział asp. Rafał Retmaniak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Z ustaleń śledczych i reporterów PAP wynika, że w pralni doszło do awantury między ojcem i jego synem. To właśnie starszy z mężczyzn nie żyje, a jego syn (którego mundurowi zastali z nożem) z ciężkimi obrażeniami został zatrzymany i trafił do szpitala. Z kolei według ustaleń "Polsat News" agresor miał zabić drugiego mężczyznę, a potem próbować targnąć się na życie.

Trwa ustalanie przyczyn oraz dokładnych okoliczności tragedii. Jak przekazała w sobotę prokurator Katarzyna Skrzeczkowska z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, na miejscu zbrodni znaleziono drugi nóż.

