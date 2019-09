Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do zdarzenia na Żoliborzu doszło w czwartkowy wieczór. Mieszkańcy osiedla przy ulicy Elbląskiej zauważyli pod blokami wozy strażackie i karetkę pogotowia. Strażacy na wysięgniku próbowali dostać się do jednego z mieszkań - relacjonuje ''Fakt''. W środku znaleziono zwłoki młodej kobiety. Leżały tam co najmniej od tygodnia.

Informacje przekazane przez świadków potwierdziła warszawska policja. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci 25-latki.

Jak nieoficjalnie ustalił ''Fakt'', 25-latka wynajmowała mieszkanie przy ulicy Elbląskiej od niedawna. Kobieta mogła mieć około 9-10-letniego syna.

Sąsiedzi 25-latki ujawnili, że od kilku dni w bloku wyczuwali nieprzyjemny zapach. Mieszkańcy myśleli początkowo, że odór unosił się ze zsypu na śmieci.

RadioZET.pl/Fakt