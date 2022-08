Narodowcy przejdą ulicami Warszawy w rocznicę powstania. W tle spór Ziobry z ratuszem

Marsz narodowców w rocznicę powstania warszawskiego został zgłoszony, a jego trasa pokrywa się z tą z 2021 roku. Uczestnicy ruszą z Ronda Dmowskiego. Nie oznacza to jednak, że spór na linii władze miasta-narodowcy jest zamknięty.



Do sprawy włączył się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i złożył skargę nadzwyczajną by bronić cykliczności wydarzenia, ponieważ wiąże się to z określonymi przywilejami, np. taki marsz ma pierwszeństwo przed innymi zgromadzeniami. Z drugiej strony jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który wciąż apeluje, by marsz odwołać. Jednocześnie zapowiada: będziemy obserwować, co się będzie działo.

78. rocznica powstania warszawskiego. Marsz narodowców się odbędzie

- Jeżeli będą nieodpowiednie hasła albo transparenty będziemy wnosić o rozwiązanie manifestacji - mówił Rafał Trzaskowski. Władze miasta mają takie możliwości i były sytuacje, gdy z nich skorzystały. W przypadku marszu powstania warszawskiego zdecydowano się na to w 2018 roku.



Na razie wciąż nie wiadomo, kiedy będzie rozpatrzona skarga Zbigniewa Ziobry. Mimo zapowiedzi, wniosek do sądu na razie nie wpłynął.

