Warszawiacy żegnają Trójkę. Pod radiem znicze oraz kwiaty

Marek Niedźwiecki, Hirek Wrona oraz Marcin Kydryński odeszli z Trójki po tym, jak rozgłośnia unieważniła piątkowy konkurs Listy Przebojów. Wygrała w niej piosenka "Twój ból jest lepszy niż mój" w wykonaniu Kazika. Przebój krytykuje obecną władzę za nierówne traktowanie Polaków w czasie epidemii koronawirusa.

Niektórzy słuchacze Programu III Polskiego Radia stwierdzili że to koniec Trójki, którą znają. Mieszkańcy Warszawy zbierali się w niedzielę pod siedzibą rozgłośni i zostawiali znicze oraz kwiaty.

Trójka to moja najstarsza przyjaciółka. Jest moja od urodzenia, dlatego to mój osobisty dramat. To pogwałcenie wolności, kultury i wartości, w które wierzyłam. Nie mam innego radia i nie jestem w stanie się z tym pogodzić