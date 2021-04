Służby na Lotnisku Chopina w Warszawie ewakuowały pasażerów w związku z informacją o bombie na pokładzie jednego z samolotów. „Leciał on ze Stambułu do Warszawy i należy do tureckich linii Turkish Airlines” - powiedział PAP Piotr Rudzki, rzecznik prasowy Lotniska Chopina w Warszawie. Akcja na lotnisku wciąż trwa.