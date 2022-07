Nie żyje weteranka Powstania Warszawskiego. Pożegnał ją prezydent Trzaskowski

Anna Jakubowska z domu Swierczewska urodziła się 26 maja 1927 w Warszawie. Podczas II wojny światowej działała w konspiracji, najpierw w organizacji PET, a później jako sanitariuszka i łączniczka w grupach szturmowych przekształconych w Batalion Zośka AK. Jakubowska walczyła m.in. na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie, za co otrzymała Krzyż Walecznych.

Po wojnie zaczęła studiować psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, ale w 1949 r. została aresztowana za działalność w Armii Krajowej i skazana w tzw. "procesie kiblowym" na osiem lat więzienia, które opuściła w 1954 r. Jakubowska w latach 80. działała w podziemiu solidarnościowym. Zainicjowała też Fundację Filmową Armii Krajowej, która wyprodukowała ponad 20 filmów o działalności AK.

Anna Jakubowska „Paulinka” nie żyje

Była członkiem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski i kapituły konkursu im. Jana Rodowicza „Anody”. Zasiadała w Radzie Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2018 r. otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Warszawy. W uzasadnieniu uchwały Rady Warszawy podkreślono, że Jakubowska to powstaniec warszawski, działaczka kombatancka i społeczna całym swoim życiem nierozerwalnie związana z Warszawą.

Uczestniczkę Powstania Warszawskiego pożegnały stołeczne osobistości. "Przeżyła wojnę, powstanie, stalinowskie więzienie. Honorowa Obywatelka Warszawy. Bohaterka. Smutne, że w ostatnich miesiącach życia musiała się jeszcze borykać z aparatem obecnej władzy. W wieku 95 lat odeszła Anna Jakubowska «Paulinka». Będziemy o Pani zawsze pamiętać" - napisał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Polityk nawiązał do sprawy, jaką Jakubowskiej wytoczyła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. 13 grudnia 2021 r. sąd przyznał jej 9 mln zł zadośćuczynienia za m.in. niesłuszne skazanie i więzienie w powojennej Polsce. Prokuratura, wraz z prezesem SO w Warszawie Piotrem Schabem, uznała, że to za wysoka kwota i powinna być o połowę niższa. Dopiero 29 czerwca tego roku Prokuratura Krajowa uznała, że domaganie się zmiany odszkodowania jest bezpodstawna.

"Dziś odeszła Anna Jakubowska „Paulinka”. Sanitariuszka batalionu «Zośka. Osoba wspaniała i wyjątkowa. Cześć jej pamięci" - napisał na Twitterze Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

RadioZET.pl/PAP - Michał Szukała