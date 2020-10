Awaria ''Czajki''. Ścieki znów spływają do Wisły. ''3 m sześc. na sekundę''

Trwa demontaż tymczasowego rurociągu, którym odprowadzano ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" . Oznacza to, że ścieki znów wpadają do Wisły - 3 m sześc. na sekundę.

"Demontaż rurociągów na moście pontonowym przebiega zgodnie z wyznaczonym przez Wojsko Polskie harmonogramem" – przekazał rzecznik Miejskich Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Marek Smółka.

Warszawa. Ścieki znów wpływają do Wisły

Sergiusz Kieruzel rzecznik Wód Polskich przekazał, że według danych z czwartkowego poranku MPWiK zrzuca 3,2 m sześc. na sekundę nieoczyszczonych ścieków do rzeki. W środę wojsko podjęło decyzje o tymczasowym demontażu mostu pontonowego — to na nim aktualnie był ułożony rurociąg. Przyczyną tej decyzji był rosnący poziom wody w Wiśle.

W piątek do godzin południowych przeprawa musi być opróżniona. Następnie wojsko zdemontuje most, a jego części zostaną spławione i zakotwiczone w bezpiecznym miejscu, do czasu, kiedy fala opadnie. Po przejściu fali wezbraniowej MPWiK we współpracy z wojskiem ma przystąpić do ponownego montażu rur na moście pontonowym. Fala wezbraniowa na Wiśle ma dotrzeć do Warszawy w przyszłym tygodniu we wtorek lub środę — prognozują Wody Polskie. Obecnie jest w Krakowie. "Niestety w drugiej połowie października spodziewamy się ponownych intensywnych opadów deszczu. Dlatego może się okazać, że ponowny montaż przeprawy może być trudny" – przekazał Kieruzel.

Druga awaria "Czajki"

Do drugiej awarii układu przesyłającego nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do "Czajki" doszło 29 sierpnia rano. Most pontonowy na Wiśle funkcjonuje od 9 września 2020 r. Powstał w związku z koniecznością ułożenia na niej dwóch tymczasowych rurociągów, którymi są transportowane ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do "Czajki". Od tego momentu za utrzymanie mostu odpowiada codziennie 20 żołnierzy, pełniących swoją służbę w systemie zmianowym. Do dnia 25 września, kiedy uruchomiono tymczasowy rurociąg, do Wisły wpłynęło ponad 5 mln m sześc. nieoczyszczonych ścieków.

