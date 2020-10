Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, poinformował, że wojsko sygnalizuje konieczność demontażu mostu pontonowego z tymczasowym rurociągiem oczyszczalni "Czajka". Powodem są intensywne opady deszczu w całym kraju.

Awaria "Czajki". Most pontonowy do demontażu?

"Opady w całym kraju zwiększają poziom wody w Wiśle. Wojsko sygnalizuje, że konieczny może być czasowy demontaż mostu pontonowego z tymczasowym rurociągiem do #Czajka. W takim wypadku ponownie rozpoczniemy ozonowanie ścieków i wzmożone kontrole jakości wody" - napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski.

Wiele wskazuje na to, że intensywne opady deszczu przyczynią do demontażu tymczasowego mostu pontonowego na Wiśle, którym płyną ścieki do oczyszczalni Czajka. Bezpieczny nurt wody nie przekracza 2 m/s, a wzrost poziomu tafli wody nie przekracza 1,5 m. Aktualnie w południowej Polsce przebywa stanów alarmowych, a na Wiśle tworzy się fala wezbraniowa. W Krakowie poziom Wisły podniósł się o 2 metry i ciągle rośnie. "W naszej ocenie konieczność rozebrania mostu pontonowego będzie raczej nieunikniona, a to oznacza ponowny zrzut ścieków do rzeki" - czytamy na stronie Info Meteo - Warszawa.

Warszawa i Mazowsze: silne opady deszczu

W związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem strażacy na Mazowszu interweniowali prawie 300 razy w ciągu ostatniej doby (13-14 października) - przekazał Karol Kierzkowski z mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji było w powiecie płockim.

Jak przekazał strażak, ostatniej doby w związku z sytuacją pogodową na Mazowszu strażacy interweniowali 291 razy — w tym 124 razy w związku z opadami deszczu oraz 167 zdarzeń dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru.

RadioZET.pl/Info Meteo - Warszawa/PAP