Na moście pontonowym między Bielanami a Żoliborzem w Warszawie rozpoczęto dziś układanie nitek pod tymczasowy rurociąg. Popłyną nim ścieki do oczyszczalni „Czajka”. Koniec prac na moście przewidziano na dwa tygodnie.

Awaria w oczyszczalni Czajka, do której doszło po raz drugi, wymusiła na władzach Warszawy ponowne działania. Przy wsparciu wojska powstał już most pontonowy, na którym położony zostanie awaryjny rurociąg na ścieki. Nieczystości od ostatnich dni sierpnia spływają do Wisły.

W środę, 9 września, wojsko zakończyło budowę przeprawy, która biegnie nieopodal mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Dziś natomiast od rana pracownicy firmy budującej awaryjny rurociąg układali na moście mające go utworzyć rolki.

Kładą już awaryjny rurociąg na ścieki. Na moście pontonowym [FOTO]

Późnym południem wciągano je na most. Do wieczora dwie nitki bypassa znajdowały się na jednej trzeciej części 200-metrowej przeprawy.

Galeria Most pontonowy na Wiśle gotowy, ale ścieki wciąż płyną. I tak prędko nie przestaną 4

Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński przekazał dziś, że ma nadzieję iż ścieki popłyną awaryjnym bypassem w ciągu dwóch tygodni. Wojsko zakłada, że most pontonowy może posłużyć maksymalnie do listopada, chyba że warunki pogodowe będą sprzyjające – wtedy saperzy mogą utrzymać go dłużej.

Od ponownej awarii, według szacunków, do Wisły spłynęło co najmniej 2,5 mln litrów ścieków.

fot. Adam Burakowski/REPORTER

RadioZET.pl/PAP