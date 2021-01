Czarna seria awarii ogrzewania trwa. Zimne kaloryfery m.in. na Targówku

Awaria sieci ciepłowniczej Veolia nastąpiła już po raz kolejny w Warszawie. W czwartek problemy z ogrzewaniem zgłaszali mieszkańcy Targówka, Ursynowa i Mokotowa. U tych ostatnich kaloryfery już powinny być ciepłe. Problemy jednak mają mieszkańcy prawej części Warszawy.

Mieszkańcy Targówka bez ogrzewania. Seria awarii ciepłowniczych w Warszawie

Od godz. 12.15 w rejonie ul. Kondratowicza 49 nastąpiła przerwa w dostawach ciepła - poinformował PAP. Awaria dotyczy też budynków przy ul. Malborskiej i św. Wincentego. "Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest na godz. 18.00" - poinformowała Veolia Energia Warszawa. Wcześniej w czwartek stołeczne przedsiębiorstwo ciepłownicze podało, że od godz. 8.15 na Ursynowie w rejonie Al. Komisji Edukacji Narodowej 46 nastąpiła przerwa w ogrzewaniu, a przywrócenie dostaw planowane jest na czwartek na godziny południowe.

Od godz. 9.00 rano w czwartek informowano z kolei o wstrzymaniu dostaw ciepła w okolicy Mokotowa do kilku budynków przy ulicach: Gagarina, Nabielaka, Sułkowickiej i Tatrzańskiej. "Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest o godz. 12.00" - podała Veolia Energia Warszawa.

To kolejne awarie sieci ciepłowniczej w stolicy. W środę wieczorem, w Ursusie, w okolicy ul. Zagłoby, również nastąpiła przerwa w dostawach ciepła. Informowano o czterech budynkach na tej ulicy oraz budynkach na ulicach Keniga i Orląt Lwowskich. Przywrócenie dostaw ciepła planowano na czwartek na godz. 12. Wcześniej w środę doszło też do awarii w okolicy ul. Grzegorzewskiej (Ursynów).

Warszawa od kilku dni zmaga się z poważnymi awariami sieci ciepłowniczej. W poniedziałek siedem budynków w rejonie ul. Solec (Śródmieście) było bez ogrzewania do wtorku rano. We wtorek w stolicy także doszło do awarii - ciepło nie docierało do kilkudziesięciu budynków w rejonie ul. Tynieckiej (Mokotów) oraz w rejonie ul. Jagiellońskiej (Praga-Północ).

W piątek po uszkodzeniu rury sieci ciepłowniczej na ul. Jagiellońskiej ogrzewania nie było w ponad 60 praskich budynkach, później tego dnia do awarii doszło też na Kabatach, a jej skutki dotknęły prawie 20 budynków. Do kolejnej awarii sieci ciepłowniczej doszło także w sobotę na ul. Jagiellońskiej, krótko po naprawie poprzedniej.

