Awaria w "Czajce". Ruszyła budowa mostu pontonowego na Wiśle

Rozpoczęła się budowa mostu pontonowego na Wiśle. Pierwsze przęsło jest już na wodzie. Przeprawa będzie podtrzymywać alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki do warszawskiej oczyszczalni "Czajka", gdzie w sobotę 29 sierpnia doszło do awarii.

Przeprawa budowana jest przy moście Marii Skłodowskiej-Curie przez wojskowych z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego oraz 2. Pułku Saperów z Kazunia. W akcji bierze udział ok. 50 żołnierzy. Montaż ma potrwać do czwartku.

Budowa mostu pontonowego na Wiśle po awarii w "Czajce"

Saperzy zmontowali pierwsze elementy mostu pontonowego. Przęsło pchane przez łodzie motorowe wypłynęło na środek Wisły. W tym czasie inni żołnierze zwodowali kolejne elementy pływające, które przywieziono ciężarówkami. Na moście zostaną ułożone dwa rurociągi, którymi będą odprowadzane ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka".

Według informacji wiceprezydenta Warszawy Roberta Soszyńskiego budowa bypassa potrwa cztery tygodnie. W tym czasie planowane jest rozpoczęcie realizacji przewiertów pod rzeką. Zamontowane w nich rury przejmą przesył ścieków i pozwolą na demontaż tymczasowego rurociągu na moście pontonowym. Później będzie naprawiany kolektor, który uległ awarii.

Do awarii rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" doszło w sobotę 29 sierpnia. W efekcie jest prowadzony awaryjny zrzut ścieków do Wisły.

Poprzednia awaria oczyszczalni "Czajka", po której nieczystości płynęły do rzeki, miała miejsce rok temu. Po decyzji premiera, wojsko zbudowało wówczas most pontonowy, na którym ułożono tymczasowy rurociąg, dzięki któremu ścieki znów trafiały do oczyszczalni.

RadioZET.pl/PAP/Twitter/Natalia Żyto