Znane są przyczyny awarii w oczyszczalni ''Czajka''. Oficjalna ekspertyza

Po prawie roku jest oficjalna ekspertyza w sprawie przyczyny awarii w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. Doszło do niej 29 sierpnia 2019 roku.

Awaria w oczyszczalni Czajka. Znane są przyczyny

Za przyczynę awarii w oczyszczalni Czajka w Warszawie uznaje się ukrytą wadę rurociągu. W rozmowie z reporterem Radia ZET profesor Zbigniew Kledyński z Politechniki Warszawskiej powiedział, że trudno jest wskazać winnego awarii.

Nie ma takiego oczywistego winnego, jednej przyczyny. Naszym zdaniem jest to splot kilku czynników. Nie wiązałbym tego z jakimś błędem, winą, raczej z niepowodzeniem.

- tłumaczył Kledyński.

Do awarii w oczyszczalni Czajka doszło 28 sierpnia 2019 roku. W wyniku awarii tysiące litrów ścieków spłynęło bezpośrednio do Wisły, płynąc w stronę morza. Nie zanieczyściły wody pitnej w Warszawie. Miejsce, w którym doszło do spustu ścieków, jest poniżej ujęć wody.

Ekspertyza trafiła już do NiK-u i ubezpieczyciela — przekazała prezes warszawskich wodociągów Renata Tomusiak. Koszt naprawy kolektora przekroczył ponad 45 milionów złotych.

RadioZET.pl