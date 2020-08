Drugi dzień bez wody. MPWiK: Awaria większa niż się spodziewaliśmy

Awaria wodociągowa w Warszawie okazała się poważniejsza, niż wstępnie zakładano. Od czwartkowego poranka wody nie mieli mieszkańcy z południowo-zachodnich dzielnic (Włochy, Ursus), ale też sąsiadujących miejscowości (Piastów, Pruszków).

Miasto podstawiło beczkowozy. Dostaw nie udało się przywrócić na wieczór. Spółka wodociągowa tłumaczy, że to z powodu skali awarii.

W MPWiK przyznają, że sytuacja okazała się bardziej skomplikowana niż wcześniej przypuszczano.

Pęknięcie jest wzdłuż spodu magistrali i ma 10 metrów długości. Pracownicy spawają uszkodzoną rurę. Zakładamy, że te roboty zostaną zakończone ok. godz. 11. Z uwagi na rozmiary awarii wodociągu, do której doszło w okolicy ronda Dżochara Dudajewa normalna dostawa wody może być przywrócona ok. godz. 15