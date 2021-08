Aresztowano matkę, która pobiła niemowlę. Przyznała się do winy

Niemowlę zostało pobite w piątek na warszawskim Bemowie. W poniedziałek matka przyznała się do zarzutu dotyczącego znęcania się nad dzieckiem. Wobec kobiety zastosowano trzymiesięczny areszt.

O pobiciu niemowlęcia i interwencji w tej sprawie informowała w piątek stołeczna policja. Zgłoszenie wpłynęło do funkcjonariuszy ok. godz. 14. Incydent wydarzył się w mieszkaniu na warszawskim Bemowie. Na miejsce wezwano karetkę, która przewiozła dziecko do szpitala. Zatrzymano jego matkę.

Warszawa. Pobicie niemowlęcia na Bemowie. Matka przyznała się do winy

Jak poinformował Polską Agencję Prasową prok. Marek Skrzetuski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w tę sobotę prokurator postawił kobiecie zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą najbliższą nieporadną ze względu na wiek. Kobieta została także przesłuchana w charakterze podejrzanej.

Mieszkanka Bemowa przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła częściowe wyjaśnienia. Dzień później sąd przychylił się do wniosku prokuratora i postanowił o zastosowaniu wobec niej trzymiesięcznego aresztu.

Śledztwo pozostaje w toku i koncentruje się na dokładnym wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia, w tym zbadaniu kwestii poczytalności podejrzanej w chwili popełnienia zarzucanego jej czynu.

Stan dziecka jest dobry, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. "W związku z koniecznością zapewnienia pokrzywdzonemu niemowlęciu stosownej opieki prokurator zwrócił się z oddzielnym wnioskiem również do sądu rodzinnego, który orzekł już o ustanowieniu tymczasowej pieczy zastępczej nad dzieckiem, a także zarządził zbadanie warunków rodzinnych, w jakich dotychczas się znajdowało" - przekazała prokuratura.

