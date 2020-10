Śmiertelnie potrącił rowerzystę i uciekł. Nie miał prawa jazdy

Do śmiertelnego potrącenia rowerzysty doszło w ubiegłym tygodniu w nocy z poniedziałku na wtorek na ulicy Estrady w Warszawie. Około godziny 3 nad ranem potrącony został rowerzysta. Kierowca samochodu uciekł z miejsca wypadku. Szukali go mundurowi. Policja przekazała w poniedziałek, że podejrzany mężczyzna został zatrzymany.

Warszawa. Śmiertelne potrącenie rowerzysty, kierowca zatrzymany

"Kierujący samochodem ciężarowym nie zachował ostrożności i zderzył się z rowerzystą, a następnie odjechał, nie udzielając pomocy pokrzywdzonemu. W wyniku zdarzenia rowerzysta poniósł śmierć" - przekazała Kamila Szulc z Komendy Rejonowej Policji V.

W trakcie śledztwa policjanci ustalili także, że mężczyzna nie powinien wsiadać za kierownicę. 49-latek miał cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury — usłyszał zarzuty: spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także prowadzenia pojazdów mechanicznych, pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania. Zgodnie z decyzją sądu 49-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 12 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP