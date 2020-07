Znaleziono zwłoki kobiety. Policja zatrzymała 27-latka

Na stołecznych Bielanach znaleziono zwłoki 81-letniej kobiety. Jak podaje portal tvnwarszawa.pl zatrzymany 27-letni mężczyzna to wnuk kobiety.

Warszawa. W mieszkaniu na Bielenach znaleziono zwłoki

Jak przekazała Kamila Szulc z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, "w środę po godzinie 14 otrzymaliśmy informację o ciele 81-letniej kobiety w jednym z mieszkań. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 27-latka".

Rzeczniczka dodała, że podejrzany mężczyzna przebywa aktualnie w policyjnej celi. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

Według informacji portalu tvnwarszawa.pl zatrzymany mężczyzna to wnuk zmarłej kobiety. Wcześniej między nim a 81-letnią kobietą miało dochodzić do konfliktów. 27-latek był już zatrzymany wcześniej przez policję i miał zakaz zbliżania się do babci.

RadioZET.pl/tvnwarszawa.pl/PAP