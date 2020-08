"To dla nich ważne". Oto akcja, dzięki której Powstańcy znów czują się potrzebni

To już V edycja ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię. Doceniamy nie tylko Powstańców Warszawskich, ale też tych, którzy wkładają całe swoje serca w to, by wydarzenia sprzed lat nie zostały zapomniane. - Dzięki tej akcji Powstańcy znowu czują się potrzebni - mówi aktor Maciej Zakościelny.