To nie pierwsze takie znalezisko w trakcie budowy linii M2. Robotnicy po raz kolejny natknęli się na kości. Dzięki nadzorowi archeologicznemu nad tą inwestycją, nowe znalezisko nie blokuje prac. Eksperci już pracują nad nowym odkryciem, a ekipa odpowiedzialna za budowę metra, wróciła do pracy w miejscu znalezienia kości.

Budowa linii M2. Znaleziono kolejne kości

Na stacji Bródno niedaleko bloku położonego przy ulicy Kondratowicza 19, na głębokości około 15 metrów odnaleziono najprawdopodobniej czaszkę prażubra z dwoma rogami. "Rozpiętość rogów zwierzęcia to 90 cm. Maksymalna rozpiętość rogów współczesnych żubrów to 70-80 cm, zaś u prażubra wynosiła ona średnio od 100 do 120 cm. Odkryty fragment czaszki należał więc najpewniej do osobnika stosunkowo młodego" - przekazał Urząd Miasta Warszawy.

To nie koniec odkryć archeologicznych podczas budowy linii M2. Na stacji Zacisze odkryto kręgi oraz kilka drobnych fragmentów kości. Najprawdopodobniej należą one do tura lub prażubra. Na tej samej stacji robotnicy natknęli się na fragmenty ciosu ssaka słoniowatego, czyli mamuta lub słonia leśnego. Te zwierzęta żyły na terenie Polski w plejstocenie (epoka lodowcowa).

Szczątki trafiły do Państwowego Muzeum Archeologicznego, gdzie zostały zabezpieczone. Badacze ustalają teraz, do jakiego gatunku należał cios. Jest to jeden z największych znanych ciosów – w obwodzie ma ok. 51 cm, co oznacza, że było to starsze zwierzę

- czytamy na stronie um.warszawa.pl.

Przypomnijmy, że w 2018 roku w trakcie budowy II linii metra przy stacji Płocka na Woli odnaleziono duże fragmenty szkieletu słonia leśnego. Z ustaleń badaczy wynika, że "zwierzę miało ponad cztery metry wysokości i ważyło aż siedem ton".

fot. um.warszawa.pl

fot. um.warszawa.pl

RadioZET.pl/um.warszawa.pl