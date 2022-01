Tir przewrócił się na auto osobowe. Wypadek podczas burzy śnieżnej

Niebezpieczny wypadek miał miejsce podczas burzy śnieżnej w Warszawie i okolicach. - W wyniku silnego podmuchu wiatru tir spadł na samochód osobowy. W obu pojazdach znajdowało się po jednej osobie - poinformował RadioZET.pl kpt. Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dodał, że kierowcy wydostali się z pojazdów o własnych siłach i nie potrzebowali hospitalizacji. Z powodu upadku tira jeden pas jezdni w kierunku Piaseczna był zablokowany. - Na miejsce została wezwana specjalistyczna grupa, która będzie próbowała podnieść tira - mówił kpt. Kapczyński.

Burza śnieżna w Warszawie. Strażacy interweniują

Do godz. 11 warszawscy strażacy zanotowali ok. 50-60 interwencji w związku z burzą śnieżną. - Głównie związane były one z połamanymi drzewami i gałęziami na chodnikach oraz samochodach. Liczba interwencji może się zmienić - poinformował kpt. Kapczyński. Dodał, że do tej pory nie odnotowano rannych.

RadioZET.pl