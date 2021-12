Nietrzeźwy 42-latek z gminy Celestynów (powiat otwocki) podpalił butlę z gazem, by wysadzić budynek, a następnie napadł na interweniujących policjantów z nożem i siekierą. Mundurowi obezwładnili go po użyciu paralizatora. Mężczyzna usłyszał sześć zarzutów. Za czynną napaść na funkcjonariuszy grozi mu do 10 lat więzienia.