Dlaczego wyją syreny alarmowe 1 sierpnia? Dzisiaj 77. rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia o godzinie "W" w Warszawie zawyją syreny, a miasto zatrzyma się, aby chwilą ciszy uczcić pamięć o Powstańcach. Punktualnie o godzinie 17 syreny alarmowe zawyją również na terenie całego Mazowsza oraz największych miast w Polsce, m.in. Gdańska, Poznania, Krakowa i Katowic.

"Włączenie syren alarmowych powierzono starostom i prezydentom miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego'' - przekazano w komunikacie. Syreny alarmowe 1 sierpnia będą uruchamiane w trybie treningowym.

Dlaczego wyją syreny alarmowe 1 sierpnia 2021 roku? Godzina "W" w Warszawie

Jak co roku, syreny alarmowe zawyją dla upamiętnienia poległych Powstańców Warszawskich. 1 sierpnia przy pomnikach i miejscach związanych z Powstaniem złożone zostaną kwiaty, odbędzie się również Marsz Pamięci. Jednym z ważniejszych wydarzeń będzie uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

''Zwracamy się do wszystkich warszawianek, warszawiaków i osób goszczących w naszym mieście, aby na dźwięk syren alarmowych zatrzymali się i minutą ciszy uczcili 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wspólnie oddajmy hołd poległym i żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego. Uczcijmy pamięć wszystkich tych, którzy 77 lat temu znaleźli w sobie siłę i odwagę, aby walczyć o wolność Polski. Nie zapominajmy również o cywilnej ludności Warszawy, która z wielkim poświęceniem wspierała walczących Powstańców. Im wszystkim jesteśmy winni dozgonne wdzięczność i szacunek. Cześć Bohaterom Powstania!'' - poinformował w komunikacie stołeczny ratusz.

Powstanie Warszawskie. W tym roku 77. rocznica

Godzina "W" to symboliczna godzina, w której 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Bohaterski zryw trwał 63 dni. Powstanie zakończyło się 3 października 1944 roku kapitulacją powstańców. Była to największa akcja zbrojna Armii Krajowej przeciwko okupującym stolicę wojskom niemieckim.

W czasie Powstania Warszawskiego poległo ok. 16 tysięcy powstańców spośród 45 tysięcy żołnierzy walczących w szczytowym momencie walk. Dodatkowe 20 tysięcy odniosło rany. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu ok. 500 tys. mieszkańców Warszawy wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

RadioZET.pl/PAP