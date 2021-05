2-letnie dziecko wypadło z okna na drugim piętrze. Matce grozi więzienie

Dziecko wypadło przez okno jednego z mieszkań przy ulicy Szajnochy w minioną niedzielę, 16 maja. Świadkowie zdarzenia poinformowali wieczorem policjantów z Żoliborza, że przed blokiem, na chodniku leży obolały 2-latek.

"Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że z okna mieszkania znajdującego się na drugim piętrze wypadło 2-letnie dziecko. Pogotowie przetransportowało chłopca do szpitala, natomiast mundurowi zatrzymali do wyjaśnienia jego matkę" – przekazała Komenda Rejonowa Policja, oddział V dla Żoliborza i Bielan w stolicy. Nie wskazano, by malcem zajmował się w tym czasie inny opiekun.

Żoliborz. 2-latek wypadł z okna na drugim piętrze. Zarzuty dla matki

Okazało się, że 44-latka była nietrzeźwa - miała w chwili zatrzymania promil alkoholu w organizmie. Po zebraniu dowodów policjanci postawili kobiecie zarzut niewłaściwego nadzoru nad synem, czego skutkiem był upadek z wysokości. Matka naraziła 2-letniego synka na śmierć lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Mundurowi zdecydowali o zastosowaniu wobec kobiety środka zapobiegawczego - policyjnego dozoru. Za opisane przestępstwo Kodeks karny przewiduje nawet do pięciu lat więzienia.

RadioZET.pl/KPR V Żoliborz, Bielany