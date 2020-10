Silne burze przejdą przez Warszawę. ''Nie bagatelizujcie ostrzeżeń''

Pogoda w Warszawie. W poniedziałek, 5 października 2020 roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia silnych burz na terenie stolicy i Mazowsza. Ponadto mogą wystąpić silne opady deszczu i porywisty wiatr momentami do 95 km/h.

Pogoda w Warszawie. Mimo że mamy astrologiczną jesień, a za nami już kilka dni października, synoptycy ostrzegają przed burzami w Warszawie. Mogą one być tak samo groźne, jak te, które występują w okresie letnim — informuje portal Info Meteo Warszawa.

Gdzie jest burza? Pogoda: Warszawa, 5.10.200

Późnym popołudniem, a także wieczorem w Warszawie i na Mazowszu pogoda drastycznie się zepsuje. Wystąpią burze, silne podmuchy wiatru, a także intensywne opady deszczu do 20-30mm. W niektórych miejscach w województwie mazowieckim mogą pojawić się także opady gradu.

"Wiemy, że o miejsca do parkowania w dużych miastach nie jest łatwo, ale dzisiaj po południu zdecydowanie prosimy Was, abyście nie parkowali pod drzewami, w pobliżu reklam i ogrodzeń z blachy. Sytuacja klaruje się potencjalnie bardzo groźnie i o ile wczoraj takich ostrzeżeń nie wydawaliśmy, tak dzisiaj są ku temu przesłanki. Miejcie to na uwadze, nie bagatelizujcie ostrzeżeń i przygotujcie się odpowiednio. Dajcie znać rodzinie i znajomym" - alarmuje serwis Info Meteo Warszawa.

Największa aktywność burzowa ma wystąpić na Mazowszu w godzinach 18-22, w samej Warszawie natomiast od 19 do 21. W tym czasie najlepiej nie wychodzić z domu i pozostać w bezpiecznym miejscu.

Burze na Mazowszu

Ostatniej doby strażacy interweniowali 1676 razy w związku z burzami. Najczęściej straż pożarna otrzymała zgłoszenia w województwie mazowieckim - 408. Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna — epicentrum zjawisk było w powiecie ostrołęckim.

Interwencje straży pożarnej polegały głównie na usuwaniu wiatrołomów, udrożnieniu szlaków komunikacyjnych i zabezpieczaniu dachów. Ostatniej doby w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, nie było żadnych osób rannych.

RadioZET.pl/Info Meteo Warszawa/PAP