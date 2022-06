Znaleziono ciała dwóch nastolatków, którzy zaginęli w rzece. Zaplanowano sekcję zwłok

- Ciała ofiar niedzielnego wypadku zostały odnalezione ok. kilometra od miejsca, gdzie ich ostatnio widziano. Do późnych godzin wieczornych we wtorek trwały czynności policyjno-prokuratorskie z tym związane, m.in. identyfikacja zwłok - powiedziała PAP rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Zaznaczyła, że dalej czynności będą prowadzone przez prokuraturę. W środę powinna zostać wykonana sekcja zwłok ofiar. We poszukiwaniach od niedzieli pracowały obok policji i WOPR z Piaseczna strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie i Ochotniczych Straży Pożarnych - z Góry Kalwarii, Wojciechowic i Czernideł.

Zaginięcie w Górze Kalwarii. Odnaleziono ciała

W niedzielnym zdarzeniu uczestniczył też trzeci chłopak, ale udało mu się dopłynąć do brzegu.

Według wstępnych danych policji w niedzielę 19 czerwca utonęło w Polsce dziewięć osób - to najwyższa dzienna liczba takich wypadków w czerwcu - do tej pory łącznie w obecnym miesiącu odnotowano 38 utonięć.

RadioZET.pl/PAP - Aleksander Główczewski