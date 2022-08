Groźna bakteria w wodzie. "Wprowadzamy zakaz. Sprawa jest poważna"

Groźna bakteria clostridium botulinum (laseczka jadu kiełbasianego) została wykryta w próbkach wody pobranych ze stawu w Parku Moczydło w Warszawie. Władze dzielnicy ogłosiły zakaz wprowadzania zwierząt do wszystkich zbiorników na terenie parku.

Park Moczydło to jeden z najpopularniejszych terenów zielonych zlokalizowanych na terenie warszawskiej dzielnicy Wola. Często spotkać można tu właścicieli czworonogów, którzy przychodzą ze swoimi pupilami na spacery. W parku są 4 stawy, do których psy wchodzą, aby ochłodzić się w ciepłe dni. W najbliższym czasie ich właściciele nie powinni im na to pozwalać.

Warszawa. Groźna bakteria w stawach na Moczydle

– Badania próbek wody wykazały obecność bakterii clostridium botulinum "typu C", która może być niebezpieczna dla zwierząt, a dla ptaków nawet śmiertelna – powiedział burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. – Dlatego zgodnie z zaleceniami naukowców wprowadzamy zakaz pojenia i wprowadzania psów do wody – dodał.

Władze dzielnicy planują również przeprowadzenie badań wody w Parku Szymańskiego. "Na ten moment eksperci nie rekomendowali badań pod tym kątem w fontannach, ponieważ tam woda cały czas płynie i bakterie tego typu nie mają warunków do wzrostu" – podkreślił wolski ratusz.

Jak informują naukowcy z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, którzy na zlecenie dzielnicy przeprowadzili badania, bakteria rozwinęła się w Parku Moczydło w związku z wysokimi temperaturami. – Na szczęście wykryta w wodzie odmiana nie jest tą najniebezpieczniejszą. Niemniej sprawa jest poważna i zakaz należy traktować bardzo serio – zaznaczył Krzysztof Strzałkowski. – Niestety naukowcy poinformowali nas również, że nie ma technicznych możliwości pozbycia się bakterii ze zbiorników bez szkody dla innych organizmów w wodzie – dodał burmistrz.

Sytuacja powinna poprawić się w momencie, kiedy zmienią się warunki atmosferyczne, a temperatura wody i powietrza spadnie. Wtedy dzielnica deklaruje, że wykona ponowne badanie i jeśli będą ku temu warunki, wszystkie ograniczenia zostaną zniesione. Oprócz ograniczeń dla właścicieli czworonogów, zamknięte zostały czasowo również stanowiska wędkarskie w Parku Moczydło.

RadioZET.pl/PAP