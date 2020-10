Sukcesy Igi Świątek poza kortem. Tego mogliście o niej nie wiedzieć

Iga Świątek to w ostatnim czasie niewątpliwie jedna z najpopularniejszych tenisistek nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Reporterka Radia ZET wybrała się do byłej szkoły 19-latki, aby dowiedzieć się, jaką uczennicą była Iga. Pochwałom i zachwytom nie było końca.

Iga Świątek bije kolejne rekordy. Tenisistka w czwartek pokonała Nadię Podorską i awansowała do finału Roland Garros. Jak się okazuje, Iga Świątek nie tylko odnosi sukcesy w tenisie - 19-latka była także prymuską w szkole.

Iga Świątek: sukcesy nie tylko na korcie

Reporterka Radia ZET odwiedziła Liceum Autorskie 42 w Warszawie, do którego uczęszczała Iga Świątek. Jak przekazała Natalia Żyto, 19-letnia tenisistka: "była prymuską w szkole, mimo że wykonywała heroiczną pracę poza nią. Ciężko trenowała, a klasówki zdawała na piątki".

O czasy liceum Igi Świątek, reporterka Radia ZET zapytała dyrektora szkoły, Pawła Kondrata. "Iga byłą uczennicą znakomitą. Wykazywała się nieprawdopodobną determinacją, od początku praktycznie nauki miała świadectwa z czerwonym paskiem, ale jednocześnie była niezwykle skromna, ciepła, serdeczna, inteligenta" - przekazał pedagog.

Iga nigdy nie występowała o indywidualny tok nauczania. Gdy wyjeżdżała np. na 2 tygodnie i nie było jej w szkole, pierwszego dnia po powrocie zaliczała po cztery czasami pięć klasówek jednego dnia. Wszystkie na oceny dobre lub bardzo dobre Paweł Kondrat

Dyrektor dodał także, że "Iga wykonywała heroiczną pracę od 1 klasy. Przez 3 lata pracowała niezwykle ciężko. Tylko raz zdarzył się kryzys, że ona zwątpiła, ale po rozmowie z dyrekcją szkoły stwierdziła, że będzie kontynuowała naukę i wróciła. Zdała maturę doskonale — z matematyki miała 100%".

Iga Świątek swoimi osiągnięciami zaimponowała także rówieśnikom ze szkoły. "Oglądam teraz wszystkie mecze. Imponuję mi, że ona jest taka spokojna na korcie i taka świadoma tego, co robi". "Super, że w ogóle ktoś w tak młodym wieku ma taki zapał do sportu, więc wspieram ją i dopinguje". "Dumna jestem, że mogę chodzić do tej samej szkoły, co Iga Świątek" - przekazali w rozmowie z Radiem ZET uczniowie Liceum Autorskiego 42 w Warszawie.

RadioZET.pl