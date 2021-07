Igor Tuleya żąda przywrócenia do pracy po wyroku TSUE. "Jestem sędzią"

Zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną SN sędzia Igor Tuleya domaga się przywrócenia do pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie. We wtorek stawił się przed stołecznym sądem, wspierany przez dziesiątki sympatyków. Tuleya żąda przywrócenia do pracy w związku z niedawnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE, kwestionującym działalność powołanej za rządów PiS Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tuleya złożył stosowny wniosek w tej sprawie.

Sędzia Igor Tuleya tuż po wyroku TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej SN zapowiedział, że będzie domagał się przywrócenia do pracy. We wtorek stawił się w tej sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Tuleyę wsparło dziesiątki sympatyków, będących zarazem krytykami reform stosowanych przez PiS w sądach. Sędzia Tuleya powołał się na wyrok TSUE, który w ubiegły czwartek orzekł o niezgodności z prawem unijnym systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, jaki zorganizowało w Polsce Prawo i Sprawiedliwość.

Igor Tuleya domagał się przywrócenia do pracy. "Jestem sędzią, powinienem orzekać"

"W związku z treścią wyroku TSUE z dnia 15 lipca br. zgłaszam gotowość do pracy i wnoszę o niezwłoczne dopuszczenie mnie do wykonywania obowiązków służbowych w ramach sprawowanego przeze mnie urzędu sędziego SO w Warszawie" - oświadczył we wniosku do prezesa sądu Igor Tuleya.

I przypomniał, że zgodnie z wyrokiem TSUE Izba Dyscyplinarna SN nie posiada cech wymaganych od sądu. "Ponieważ nie zostałem pozbawiony immunitetu, ani nie zostałem zawieszony w czynnościach służbowych przez sąd w rozumieniu Konstytucji i Prawa UE, domagam się niezwłocznego dopuszczenia mnie do wykonywania czynności służbowych i zagwarantowania niezwłocznego sprawowania urzędu sędziego SO w Warszawie" - napisał w piśmie sędzia.

- Jestem sędzią, powinienem orzekać. Nie ma żadnych wątpliwości w związku z ostatnimi orzeczeniami TSUE z 14 i 15 lipca, że powinienem się, jak najszybciej stawić w sądzie i powinienem być dopuszony do orzekania. No i dzisiaj jest, żeby postawić "kropkę nad i" - dodał. Wniosek o dopuszczenie do pracy złożył u wiceprezesa sądu, Przemysława Radzika.

Izba Dyscyplinarna SN uchyliła immunitet Tulei na wniosek prokuratury, która ściga sędziego za podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej Sejmu w 2016 roku. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu. Prezes warszawskiego sądu okręgowego Piotr Schab odsunął Tuleyę od orzekania. Jednocześnie wiosną 2021 roku Izba Dyscyplinarna SN nie zgodziła się na doprowadzenie sędziego na przesłuchanie.

RadioZET.pl/PAP